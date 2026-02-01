Un drone russo ha colpito un autobus nella regione di Dnipro: almeno 15 persone sono state uccise

Domenica un drone russo è caduto vicino a un autobus su cui stava viaggiando un gruppo di minatori vicino alla città di Ternivka, nella regione di Dnipro, nella parte orientale dell’Ucraina: i servizi di emergenza hanno detto che almeno 15 delle persone a bordo sono state uccise e il governatore della regione, Oleksandr Hanzha, ha fatto sapere che altrettante sono state ferite, sei delle quali in maniera grave.

Mykhailo Volynets, il presidente di un sindacato indipendente di minatori, ha detto al Kyiv Independent che il bus stava riportando i minatori a casa dopo il turno di lavoro, quando quattro droni hanno colpito l’area e provocato un incendio. La DTEK, la più grande azienda energetica ucraina, lo ha definito un attacco mirato.

L’esercito russo prende regolarmente di mira le infrastrutture energetiche ucraine con l’obiettivo di lasciare le case senza elettricità, gas e riscaldamento, di modo da peggiorare le condizioni di vita dei civili e logorarne il morale. La settimana scorsa il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva detto di aver convinto il presidente russo Vladimir Putin a sospendere gli attacchi su Kiev e sulle altre città ucraine, in vista delle temperature molto rigide di questi giorni: anni di bombardamenti russi comunque hanno indebolito gravemente il sistema ucraino, e questo potrebbe aver contribuito al vasto blackout di sabato in più zone del paese.

