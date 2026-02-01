Da lunedì i turisti dovranno pagare un biglietto per visitare la Fontana di Trevi a Roma

Da lunedì 2 febbraio per visitare la Fontana di Trevi a Roma i turisti dovranno pagare un biglietto di due euro. L’introduzione del biglietto dovrebbe consentire una gestione meno caotica delle visite. Ci saranno anche degli orari: il perimetro interno del monumento sarà aperto lunedì e venerdì dalle 11.30 alle 22, i restanti giorni della settimana dalle 9 alle 22. Lunedì, in occasione del primo giorno, eccezionalmente l’orario sarà dalle ore 9 alle ore 22. Dopo l’orario di chiusura la fontana resterà visitabile gratuitamente. Le persone residenti a Roma potranno sempre entrare gratuitamente mostrando il documento d’identità, così come le persone con disabilità e le guide turistiche.

L’introduzione di un biglietto è la fine di un percorso di progressiva regolarizzazione degli accessi alla Fontana. Alla fine del 2024, al termine dei lavori di manutenzione straordinaria alla Fontana, il comune di Roma aveva introdotto il numero chiuso per le visite, con un limite massimo di 400 persone alla volta. La Fontana di Trevi è uno dei monumenti più visitati e recensiti al mondo. Tra dicembre 2024 e dicembre 2025, secondo il comune, ci sono stati oltre 10 milioni di visitatori, con circa 30 mila accessi al giorno in media.