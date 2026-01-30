Nel 2025 l’economia italiana è aumentata dello 0,7 per cento, proprio come nel 2024, ma più di quanto ci si aspettasse

Nel 2025 Il Prodotto Interno Lordo (PIL) italiano è cresciuto dello 0,7 per cento, un risultato identico a quello del 2024 ma superiore alle stime del governo, che a ottobre aveva previsto una crescita dello 0,5 per cento. Il valore pubblicato dall’ISTAT è comunque una stima preliminare: il dato definitivo sulla crescita sarà reso noto il 2 marzo, ed è possibile che sia leggermente diverso rispetto a questa prima misura. Tuttavia è rilevante perché permette di farsi una idea iniziale su un dato atteso da molti osservatori ed esperti.

Il risultato italiano è modesto se messo in relazione con alcuni paesi europei simili all’Italia: nel 2025 la Francia e la Spagna sono cresciute rispettivamente dello 0,9 per cento e del 2,8 per cento, mentre la Germania è cresciuta appena dello 0,2 per cento.

L’ISTAT ha anche pubblicato i dati di crescita del PIL italiano nel quarto trimestre del 2025: in questo periodo è cresciuto dello 0,3 per cento rispetto al trimestre precedente e dello 0,8 per cento, rispetto allo stesso periodo del 2024.