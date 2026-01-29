Donald Trump ha annunciato che verrà riaperto lo spazio aereo del Venezuela

Giovedì Donald Trump ha detto di aver parlato al telefono con la presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodríguez e di averle comunicato che gli Stati Uniti intendono riaprire lo spazio aereo del Venezuela. Trump ha detto di averne discusso con il Pentagono (il ministero della Difesa degli Stati Uniti) e con il dipartimento dei Trasporti e che la misura potrebbe essere attuata nelle prossime ore. Ha aggiunto che presto i cittadini americani «potranno andare in Venezuela e saranno al sicuro».

Lo spazio aereo venezuelano è chiuso dai giorni precedenti all’operazione militare con cui gli Stati Uniti hanno catturato il presidente Nicolás Maduro, il 3 gennaio. A partire dal 4 gennaio era stato parzialmente riaperto per gli aerei che sorvolano il Venezuela diretti ad aeroporti di paesi vicini. Non esistono invece voli diretti fra gli Stati Uniti e il Venezuela dal 2019. Trump ha anche detto che rappresentanti delle maggiori compagnie petrolifere sarebbero in Venezuela per valutare possibili progetti e investimenti. Nonostante gli annunci dell’amministrazione, le aziende si sono mostrate fin qui piuttosto riluttanti a investire sull’estrazione del petrolio venezuelano.