Gli Stati Uniti si sono ritirati ufficialmente dall’accordo sul clima di Parigi, per la seconda volta

Da martedì gli Stati Uniti non fanno più parte ufficialmente dell’accordo di Parigi sul clima del 2015, il più importante trattato mondiale per il contrasto dei cambiamenti climatici. Il processo per il ritiro era iniziato un anno fa nei primi giorni dell’amministrazione di Donald Trump. È la seconda volta che gli Stati Uniti si ritirano: era già successo nel 2017, durante il primo mandato di Trump, ma nel 2021 il suo successore Joe Biden ci era rientrato. Gli Stati Uniti sono l’unico paese al mondo a non aderire in nessun modo all’accordo (anche se diversi altri lo hanno firmato senza ratificarlo, e quindi senza farlo entrare in vigore).

Dopo la Cina, gli Stati Uniti sono il secondo paese per emissioni di gas serra. Recentemente Trump ha annunciato di volersi ritirare anche dall’Accordo quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), l’accordo del 1992 sul quale si basano l’accordo di Parigi e le COP (le riunioni annuali degli stati membri) sul clima.