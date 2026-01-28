Alla deputata Democratica Ilhan Omar è stato spruzzato addosso un liquido durante un incontro pubblico a Minneapolis

Martedì sera la deputata Democratica del Minnesota, Ilhan Omar, è stata attaccata durante un incontro pubblico in una delle sedi del comune di Minneapolis, nel nord degli Stati Uniti. Mentre stava parlando davanti a un centinaio di presenti, un uomo le si è avvicinato e le ha spruzzato addosso un liquido con una siringa. Omar è rimasta illesa e poco dopo è andata avanti con il proprio intervento.

L’uomo è stato subito bloccato, arrestato e identificato dalla polizia: si chiama Anthony J. Kazmierczak, ha 55 anni e non risulta avesse precedenti per reati violenti nello stato. Sul posto sono stati fatti rilevamenti per capire di che liquido si trattasse, che le persone presenti hanno descritto dal forte odore.

Omar ha 43 anni, è nata in Somalia e nel 2019 è diventata la prima donna musulmana a essere eletta al Congresso degli Stati Uniti, assieme a Rashida Tlaib (per il Michigan). In passato Donald Trump aveva rivolto a entrambe insulti razzisti, e Omar continua periodicamente a ricevere minacce per la sua attività politica e per le sue origini. L’incontro era stato organizzato per discutere della presenza dell’agenzia per il controllo delle frontiere e dell’immigrazione (ICE) in città, e dell’uccisione di Renee Nicole Good e Alex Pretti durante le sue dibattute operazioni. In un post condiviso sui social in seguito, Omar ha detto che non si lascia intimidire da «un agitatore scarso», che non le impedirà di fare il suo lavoro.

