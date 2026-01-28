Amazon chiuderà i punti vendita di Amazon Go e Amazon Fresh perché non funzionavano

Amazon ha detto che dal prossimo due febbraio chiuderà tutti i punti vendita di Amazon Go e Amazon Fresh per concentrarsi sui negozi di Whole Foods Market e sulle consegne di cibo a domicilio. Amazon Go è il nome dei minimarket senza casse inaugurati da Amazon nel 2018, mentre Amazon Fresh quello dei suoi negozi di generi alimentari, che esistono dal 2020 e in totale sono una settantina. Whole Foods Market invece è la grande catena di cibo biologico che Amazon ha acquisito nel 2017 e comprende oltre 550 supermercati tra Stati Uniti, Canada e Regno Unito.

In un comunicato l’azienda ha detto che, nonostante i segnali incoraggianti, i punti vendita Amazon Fresh e Amazon Go non sono riusciti a distinguersi dai supermercati tradizionali, e che quindi non ci sono le premesse per sviluppare il loro modello su scala più ampia. I punti vendita in California resteranno aperti più a lungo, per rispettare le leggi dello stato. Alcuni di quelli in chiusura invece saranno trasformati in negozi Whole Foods Market: l’obiettivo dell’azienda per i prossimi anni è aprire oltre 100 negozi della catena.

Attualmente Amazon consegna cibo e generi alimentari in oltre 5mila città negli Stati Uniti, e per soddisfare la richiesta crescente di ordini online il suo piano è di investire di più per allargare il servizio di consegne nell’arco della stessa giornata. Tra i piani annunciati dall’azienda comunque c’è anche quello di aprire un nuovo grosso punto vendita dove sia possibile comprare sia prodotti freschi, sia oggetti per la casa e altre cose. Per ora però non ha dato altri dettagli.

– Leggi anche: La consegna di pacchi con i droni in Italia non è andata come Amazon sperava