Perchèèé si fanno più errori di battitura sugli iPhone

Dallo scorso ottobre molte persone segnalano su social network e forum di non riuscire a scrivere come prima sui loro iPhone, a causa di un problema attribuito all’aggiornamento a iOS 26, la nuova versione del sistema operativo degli smartphone di Apple. Scrivono messaggi e testi con errori di battitura più frequenti, faticano a trovare le lettere accentate e talvolta notano un certo ritardo tra il momento in cui toccano un tasto e quello in cui la lettera viene mostrata sullo schermo.

Nonostante le numerose segnalazioni, Apple non ha dato informazioni sul problema né sembra averlo affrontato negli aggiornamenti minori di iOS 26 diffusi finora. Intanto, gli errori di battitura proseguono con una certa frustrazione da parte dei proprietari degli iPhone, abituati a una tastiera che fino alla fine dell’estate non aveva mai dato particolari problemi.

Come ogni anno, Apple annuncia la nuova versione del proprio sistema operativo per gli iPhone verso l’inizio dell’estate e la diffonde a fine settembre. L’aggiornamento di quest’anno è coinciso con una profonda revisione della grafica, e con l’introduzione di trasparenze e altri effetti dell’interfaccia chiamata “Liquid Glass”. Le modifiche hanno interessato anche la tastiera, con un lieve alleggerimento della grafica e dell’intensità dei grigi, ma durante la presentazione Apple non aveva fatto cenno a cambiamenti al suo funzionamento.

Nelle prime settimane di ottobre erano iniziate a circolare le prime segnalazioni da parte di alcune persone che avevano aggiornato il loro iPhone, e che avevano notato di fare più errori di battitura rispetto alla vecchia versione di iOS. Le segnalazioni erano però sporadiche e la spiegazione più convincente sembrava essere che alcune persone stessero faticando ad abituarsi alla nuova grafica, fallendo nel toccare correttamente le lettere sulla tastiera. Poi si è messo di mezzo uno youtuber.

Il 19 ottobre Michi NekoMichi, che si occupa di frequente di tecnologia e prodotti Apple, aveva pubblicato un video in cui mostrava l’uso della tastiera al rallentatore ed era evidente che in alcuni casi il sistema evidenziava correttamente il tasto toccato (come una “u”), ma inseriva poi nel testo una lettera diversa (come una “j”). Il video era stato condiviso migliaia di volte sui social e da allora è stato visualizzato più di un milione e mezzo di volte.

Nei mesi seguenti, il video è diventato oggetto di dibattito e di confronti su che cosa possa causare l’inserimento errato delle lettere. Alcune persone hanno attribuito il problema al sistema di previsione e correzione automatica delle parole di iOS, ma se lo si disattiva non sembrano esserci miglioramenti. Altri hanno attribuito il problema al modo in cui il software che fa funzionare la tastiera tende a privilegiare alcuni tasti rispetto ad altri, sulla base delle lettere che è più probabile vengano scelte per completare una certa parola (se si scrive “cia” viene per esempio attribuita una maggiore probabilità a “o”, per completare una delle parole più digitate nei messaggi).

Alcune persone hanno sostenuto di avere ottenuto qualche miglioramento disattivando dalle impostazioni del loro iPhone la funzione “Scorri per scrivere”, che serve per comporre le parole con un solo dito facendolo scivolare sullo schermo da una lettera all’altra. Altri hanno però segnalato di non avere notato miglioramenti disattivandola ed è quindi difficile capire la diffusione del problema, anche considerato che più modelli di iPhone usano iOS 26.

Da ottobre a oggi Apple ha diffuso due aggiornamenti del proprio sistema operativo con iOS 26.1 e iOS 26.2, ma in nessuna delle due descrizioni delle modifiche introdotte viene citato qualche cambiamento alla tastiera per rispondere alle numerose segnalazioni degli utenti. Da parte dell’azienda non ci sono stati commenti e nelle indicazioni su iOS 26.3, la prossima versione che dovrebbe essere diffusa entro qualche settimana, non ci sono per ora indicazioni sulla tastiera. Alcune persone che hanno installato la versione di prova (beta) di iOS 26.3 dicono di avere notato qualche miglioramento, ma anche in questo caso si tratta di segnalazioni sporadiche.

La nuova tastiera di iOS 26 ha infine portato a qualche complicazione in diverse lingue che utilizzano spesso gli accenti, a differenza dell’inglese dove sono più rari. Nella tastiera italiana, per esempio, la lista delle lettere accentate (cui si accede tenendo premuto il tasto della lettera da accentare) non mostra più una netta separazione tra l’accento grave (come in “caffè”) e quello acuto (come in “perché”). Le lettere accentate sono inoltre ordinate privilegiando l’accento acuto, molto meno ricorrente rispetto a quello grave soprattutto per l’uso di “è” per il verbo essere.