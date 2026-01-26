New England Patriots e Seattle Seahawks giocheranno il prossimo Super Bowl

Nella notte si sono giocate le due finali di conference di NFL, cioè le partite che determinano le due squadre che giocheranno il Super Bowl, la finale del campionato di football americano e uno degli eventi sportivi più seguiti e noti al mondo. I New England Patriots hanno vinto 10 a 7 contro i Denver Broncos, qualificandosi per il Super Bowl dopo sette anni; affronteranno i Seattle Seahawks, che non giocano la finale dal 2015 e che hanno battuto 31 a 27 i Los Angeles Rams. Il Super Bowl si giocherà l’8 febbraio al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California, e il protagonista del seguitissimo spettacolo dell’intervallo sarà il cantante portoricano Bad Bunny.

I Patriots sono la squadra che ha vinto più di tutte il Super Bowl, 6 volte su 11 (tra il 2002 e il 2019) negli anni in cui giocava Tom Brady, il quarterback più forte di sempre e uno dei pochi giocatori di football americano davvero famosi anche fuori dagli Stati Uniti. I Seahawks hanno invece vinto solo nel 2014: altre due volte hanno invece perso, una volta proprio contro i Patriots di Brady, nel 2015.