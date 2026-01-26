Il prezzo dell’oro ha superato per la prima volta i 5mila dollari all’oncia

Il prezzo dell’oro ha superato per la prima volta i 5mila dollari per oncia troy (cioè l’unità di misura che si usa per i metalli preziosi e che equivale a 31,1 grammi), dopo un anno in cui è salito di oltre il 60 per cento. Anche l’argento ha superato per la prima volta i 100 dollari all’oncia, crescendo di quasi il 150 per cento rispetto all’anno scorso.

I prezzi di oro e argento stanno crescendo da alcuni anni, in particolare dalla pandemia; ma nell’ultimo anno questo aumento è stato particolarmente rilevante a causa di diversi fattori, fra cui l’incertezza politica ed economica mondiale e le decisioni in materia di dazi e politica estera del presidente statunitense Donald Trump. In questi contesti succede spesso che molte persone acquistino metalli rari perché li considerano un “bene rifugio”, cioè un investimento che tendenzialmente subisce meno perdite improvvise di valore: il loro prezzo non è legato al debito di un paese o di un’azienda, come lo sono invece le azioni, e questo ne permette la loro stabilità.