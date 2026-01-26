Sulla linea ad alta velocità fra Madrid e Barcellona è stato scoperto un guasto ai binari

Lunedì è stato introdotto un limite di 80 chilometri all’ora in un pezzo del tragitto dell’alta velocità ferroviaria tra Madrid e Barcellona, per via della rottura di una porzione di rotaia all’altezza della città catalana di Tarragona. Questo limite sta causando grossi ritardi su una linea ferroviaria tra le più utilizzate in Spagna.

Il nuovo limite di velocità si aggiunge ad altri introdotti in via precauzionale su varie linee ad alta velocità, inclusa quella tra Madrid e Barcellona, dopo l’incidente ferroviario avvenuto proprio su una linea ad alta velocità ad Adamuz, domenica 18 gennaio, in cui sono morte 45 persone.