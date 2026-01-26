A Milano un ventenne è stato ucciso da un agente della polizia durante un controllo antidroga

Un ragazzo di 20 anni è stato ucciso da un agente della polizia a Rogoredo, un quartiere nella periferia sud di Milano. Per il momento ci sono poche informazioni: si sa quello che ha riferito la polizia, e cioè che il ventenne si sarebbe avvicinato a una pattuglia che stava effettuando controlli antidroga, puntando loro contro una pistola; a quel punto un agente avrebbe sparato un colpo, uccidendolo. Al momento non è chiaro se l’arma nelle mani del ragazzo fosse vera.

(notizia in aggiornamento)