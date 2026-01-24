Fino alle 15 di domenica ci saranno disagi sui treni che passano da Firenze

Dalle 15 di sabato 24 gennaio alle 15 di domenica 25 è stata sospesa la circolazione dei treni tra le stazioni di Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte per permettere i lavori per la sostituzione del cavalcavia di Ponte al Pino, che passa sopra i binari. A causa di questa interruzione i treni dell’alta velocità non possono fare fermata alla principale stazione di Firenze, Santa Maria Novella (che si trova in mezzo): i treni che arrivano da sud quindi si fermeranno a Firenze Campo di Marte e quelli che arrivano da Nord a Firenze Rifredi.

Tra le due stazioni sono stati organizzati dei collegamenti in bus per proseguire poi il viaggio con un altro treno, ma questo allungherà i tempi di percorrenza della tratta (il viaggio in bus dovrebbe durare circa tre quarti d’ora). Gli autobus serviranno sia i passeggeri delle Frecce di Trenitalia che quelli di Italo.

Potrebbero esserci cancellazioni e modifiche anche sui treni regionali, per i quali è stata prevista allo stesso modo una navetta di collegamento tra Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi. I treni Intercity e gli Intercity notte, invece, percorreranno itinerari alternativi per evitare di passare da Firenze. RFI ha scritto che alcune tratte subiranno limitazioni del percorso e modifiche di orari e fermate, anche con un anticipo delle partenze. I passeggeri degli Intercity Trieste-Roma, inoltre, dovranno usare un bus sostitutivo tra le stazioni di Prato Centrale e Firenze Rovezzano. Sul sito di RFI (Rete Ferroviaria Italiana, che gestisce le infrastrutture) sono segnalate tutte le tratte modificate.