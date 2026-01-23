Il prezzo delle azioni della società che possiede il marchio degli occhiali di Macron è aumentato del 32 per cento in un giorno

Al World Economic Forum di Davos, l’annuale incontro di leader internazionali in corso in questi giorni nella località svizzera, si è fatto molto notare il presidente francese Emmanuel Macron, che si è presentato sul palco e agli incontri al chiuso indossando un paio di occhiali da sole piuttosto alla moda, un modello da aviatore a goccia con lenti specchiate. Il suo staff ha spiegato che lo ha fatto per un banale problema a un occhio, ma le sue foto sono state comunque molto riprese, commentate, e oggetto di meme.

Il risultato è stata anche una certa pubblicità per quel particolare modello di occhiali, il Pacific S 01 di Maison Henry Jullien, un marchio francese a sua volta posseduto da una società italiana di occhiali, la iVision Tech, quotata alla borsa di Milano: giovedì il prezzo delle sue azioni è cresciuto del 32 per cento in un solo giorno per via della grande domanda. L’amministratore delegato della società italiana Stefano Fulchir ha detto al Guardian che nei giorni scorsi il sito di Maison Henry Jullien è andato in crash per le visite e la grande richiesta di quel particolare modello: hanno dovuto creare apposta una pagina temporanea proprio per continuare a venderlo online.

Ha anche raccontato che lo staff di Macron aveva contattato l’azienda nel 2024 per comprarne un paio come regalo diplomatico in occasione di un incontro del G20, e un paio per lui. Gli occhiali costano 659 euro, l’azienda si era offerta di regalarglieli, ma lui ha rifiutato. Fulchir ha detto che Macron aveva voluto però sapere se fossero prodotti in Francia: nonostante la proprietà sia italiana, l’azienda e le fabbriche sono francesi, e questo modello è prodotto a Lons-le-Saunier, un piccolo centro nella Francia orientale vicino al confine con la Svizzera.