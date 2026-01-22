La LMDV Capital di Leonardo Maria Del Vecchio acquisirà la maggioranza di Editoriale Nazionale

La LMDV Capital, la società di investimento di Leonardo Maria Del Vecchio, acquisirà la maggioranza di Editoriale Nazionale srl, l’azienda cui appartengono i quotidiani Il Giorno, La Nazione, il Resto del Carlino e Qn. Giovedì il consiglio di amministrazione di Monrif, il gruppo editoriale a cui appartiene Editoriale Nazionale, ha deciso di accettare l’offerta vincolante presentata da LMDV, che ora dovrà essere formalizzata.

L’intenzione di Del Vecchio di comprare i giornali del gruppo era già circolata un mese fa da alcune fonti. Il 19 dicembre Del Vecchio aveva inoltre annunciato di avere comprato il 30 per cento delle quote del quotidiano Il Giornale dalla famiglia Angelucci, proprietaria ed editrice anche di altri giornali di destra come Libero e Il Tempo.

Da qualche tempo Del Vecchio ambiva a entrare nel settore dei media italiani. Nei mesi scorsi aveva fatto un’offerta da 140 milioni di euro per comprare dagli Agnelli-Elkann il gruppo GEDI, proprietario tra le altre cose di quotidiani come Repubblica e La Stampa, di orientamento opposto rispetto al Giornale. L’offerta era poi stata rifiutata.