Leonardo Maria Del Vecchio, figlio del fondatore di Luxottica, ha comprato il 30% del Giornale

Leonardo Maria Del Vecchio, figlio del fondatore della grande azienda di occhiali che ora si chiama EssilorLuxottica, ha annunciato di avere comprato il 30 per cento delle quote del quotidiano Il Giornale dalla famiglia Angelucci, proprietaria ed editrice anche di altri giornali di destra come Libero e Il Tempo. L’operazione è stata compiuta dalla società finanziaria personale di Del Vecchio, la LMDV Capital, e non tramite la potente holding di famiglia, Delfin.

Il Giornale è uno storico quotidiano conservatore, fondato nel 1974 da Indro Montanelli e a lungo posseduto dalla famiglia Berlusconi. Dal 2023 l’azionista di maggioranza è il gruppo guidato dall’imprenditore e parlamentare della Lega Antonio Angelucci.

Era da qualche tempo che Del Vecchio ambiva a entrare nel settore dei media italiani. Qualche settimana fa aveva fatto un’offerta da 140 milioni di euro per comprare dagli Agnelli-Elkann il gruppo GEDI, proprietario tra le altre cose di quotidiani come Repubblica e La Stampa, di orientamento opposto rispetto al Giornale. L’offerta era stata rifiutata, e in trattative con gli Agnelli-Elkann è rimasta solo la famiglia greca dei Kyriakou. Secondo alcune fonti Del Vecchio sarebbe in trattativa per comprare anche QN – Quotidiano Nazionale, cioè la testata che raggruppa quelle che un tempo erano le edizioni nazionali dei quotidiani Il Resto del Carlino (che ha sede a Bologna), La Nazione (di Firenze) e il Giorno (di Milano).

Lo stesso Del Vecchio ha confermato indirettamente il piano di espandersi nel settore: nel comunicato di acquisizione del 30 per cento del Giornale ha scritto di essere al lavoro per costruire un «polo editoriale».