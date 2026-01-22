Negli Stati Uniti è stato assolto un poliziotto accusato di non aver fatto abbastanza per fermare la sparatoria nella scuola di Uvalde

Un tribunale di primo grado degli Stati Uniti ha assolto Adrian Gonzales, un poliziotto che era stato accusato di abbandono di minore e di aver messo a rischio l’incolumità dei bambini per il modo in cui era intervenuto durante la sparatoria in una scuola elementare di Uvalde, in Texas, nel 2022. Sul posto arrivarono quasi 400 agenti di polizia, che però entrarono nell’edificio solo un’ora e un quarto dopo che era entrato l’autore della sparatoria, il quale uccise 19 bambini e 2 insegnanti. Gonzales fu uno dei primi ad arrivare fuori dalla scuola.

Le accuse avrebbero comportato una pena massima di due anni di carcere. I capi di imputazione sono gli stessi anche per Pete Arredondo, al tempo capo del dipartimento di polizia attivo nelle scuole di Uvalde. Il processo a suo carico non è ancora iniziato. I procedimenti in cui agenti di polizia vengono accusati di negligenza per il modo in cui hanno gestito una sparatoria sono piuttosto rari negli Stati Uniti, ed è molto complicato per i procuratori convincere le giurie popolari a dichiararli colpevoli.