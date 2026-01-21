Il Giappone ha riattivato un reattore della più grande centrale nucleare del mondo

Mercoledì è stato riattivato uno dei sette reattori della più grande centrale nucleare del mondo, quella di Kashiwazaki Kariwa, nel Giappone occidentale. Era previsto: la Tokyo Electric Power Company (TEPCO), il principale fornitore di energia elettrica in Giappone, stava lavorando alla riapertura da diverso tempo, in accordo con il governo centrale e quello locale. Secondo i piani dell’azienda, entro la fine di febbraio il reattore dovrebbe riuscire a fornire energia elettrica a tutta l’area di Tokyo, la più densamente popolata del Giappone; entro il 2030 è prevista la riattivazione di almeno un altro reattore.

Kashiwazaki Kariwa, così come le altre centrali del Giappone, venne chiusa in seguito al disastroso incidente di Fukushima Daiichi, nel 2011. Negli ultimi anni però il paese ha avviato una graduale riattivazione dei propri reattori, nel tentativo di ridurre la dipendenza dalle importazioni di gas naturale e di carbone. Con quello di mercoledì, il Giappone ha riattivato 15 reattori su 54.