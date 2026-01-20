Per la prima volta in 22 anni LeBron James non sarà tra i titolari all’All-Star game dell’NBA

Il giocatore di basket LeBron James non è stato nominato tra i titolari del prossimo All-Star game dell’NBA, l’insieme di esibizioni, gare e partite organizzato ogni anno dal principale campionato di basket nordamericano. È la prima volta in 22 anni che succede: quella precedente era stata nel 2004, il suo primo anno di carriera in NBA, mentre lo scorso anno era stato selezionato ma aveva deciso di non partecipare per via di un infortunio. Anche se non è stato selezionato tra i titolari potrà comunque essere scelto come riserva.

LeBron James ha 41 anni ed è uno dei più forti e vincenti giocatori di basket di sempre. È alla sua 23esima stagione in NBA, e dal 2018 gioca con i Los Angeles Lakers. Quest’anno ha iniziato la stagione saltando le prime 14 gare per via di un’infiammazione al nervo sciatico, e quando è tornato a giocare ha avuto prestazioni mediocri. Tra le altre cose, a inizio dicembre aveva interrotto una lunghissima serie di 1.297 partite consecutive con almeno dieci punti segnati, un record notevole per la sua lunghissima carriera.

Per l’All-Star game del 2026, che si giocherà all’Intuit Dome di Inglewood, lo stadio dei Los Angeles Clippers, sono stati selezionati come titolari Luka Doncic dei Lakers, Nikola Jokic dei Denver Nuggets, Shai Gilgeous-Alexander degli Oklahoma City Thunder, Victor Wembanyama dei San Antonio Spurs, Stephen Curry dei Golden State Warriors, Giannis Antetokounmpo dei Milwaukee Bucks, Jalen Brunson dei New York Knicks, Tyrese Maxey dei Philadelphia 76ers, Cade Cunningham dei Detroit Pistons e Jaylen Brown dei Boston Celtics.