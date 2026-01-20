Israele ha emesso il primo ordine di evacuazione per gli abitanti della Striscia di Gaza dall’inizio del cessate il fuoco

L’esercito israeliano ha emesso il primo ordine di evacuazione per la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza dall’inizio del cessate il fuoco tra Israele e Hamas, cominciato lo scorso ottobre: riguarda una settantina di famiglie che vivono nel quartiere al Reqeb di Bani Suheila, nel sud della Striscia, a est di Khan Yunis. Lunedì centinaia di volantini in arabo, ebraico e inglese sono stati lanciati sulla zona interessata, che è vicina alla cosiddetta “linea gialla”, che separa la parte della Striscia sotto il controllo di Israele da quella abitata dai palestinesi, ed è stata istituita dopo il cessate il fuoco.

Secondo alcune testimonianze e foto satellitari, Israele sta spostando la linea verso l’interno della Striscia, espandendo il territorio che controlla. Uno di questi avanzamenti comprende la zona abitata dalle famiglie palestinesi di al Reqeb, che dovranno quindi abbandonarla.

