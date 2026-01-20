C’è stato un altro incidente ferroviario in Spagna: una persona è morta

Martedì sera c’è stato un nuovo incidente ferroviario in Spagna, dopo quello avvenuto domenica ad Adamuz, nella provincia spagnola di Córdoba, in cui erano morte 40 persone: verso le 21 di martedì, un treno che viaggiava vicino a Barcellona è andato a sbattere contro un muro di contenimento che era crollato sui binari, sembra a causa di forti piogge che lo avrebbero destabilizzato. El Paìs scrive che il conducente del treno è morto e che ci sono almeno 15 feriti: la situazione però è ancora piuttosto confusa.

Il treno in questione stava viaggiando tra Manresa e Sant Vicenç de Calders, a ovest di Barcellona: l’incidente è avvenuto poco dopo le 21 tra le stazioni di Sant Sadurní d’Anoia e di Gelida. Al momento la circolazione sulla linea è sospesa.