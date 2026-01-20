Uno dei birrifici monastici più antichi del mondo verrà acquistato da una società laica

Uno dei birrifici gestiti da monaci più antichi del mondo ancora attivi, quello dell’abbazia di Weltenburg, in Germania, verrà venduto a un’importante fabbrica di birra tedesca, Schneider Weisse, che ha sede a Monaco di Baviera. Schneider Weisse è un’azienda laica, cioè non è dipendente dalla Chiesa cattolica, che è l’attuale proprietaria del birrificio.

L’abbazia benedettina di Weltenburg si trova a Kelheim, in Baviera, e produce birra dal 1050. Da diversi anni però il birrificio al suo interno, che produce una marca di birra chiamata Weltenburger, lavorava in perdita, anche a causa di un generale cambiamento delle abitudini dei tedeschi, che bevono molta meno birra rispetto a un tempo. L’accordo prevede che il birrificio e il marchio diventeranno dell’azienda Schneider Weisse a partire dal 2027. La Weltenburger continuerà a essere prodotta nell’abbazia, mentre la proprietà degli immobili rimarrà alla Chiesa cattolica.

Oltre al birrificio di Weltenburg, Schneider Weisse ne ha acquistato anche un altro, Bischofshof. Da diversi decenni la Weltenburger non veniva prodotta dai monaci, ma da operai della Bischofshof. Entrambi i birrifici erano di proprietà della diocesi di Ratisbona, anche se formalmente rimanevano distinti.

