Secondo i risultati preliminari alle elezioni parlamentari in Benin l’opposizione non ha ottenuto nemmeno un seggio

Alle elezioni parlamentari dell’11 gennaio in Benin nessuno dei tre partiti dell’opposizione è riuscito a superare la soglia di sbarramento del 20 per cento e nessuno di essi otterrà un seggio, secondo i risultati preliminari diffusi domenica. La cosa si deve sia al controllo del governo sugli organi elettorali sia, soprattutto, ai provvedimenti che ha preso per marginalizzare l’opposizione, a partire dalla soglia di sbarramento altissima. L’affluenza è stata del 36 per cento.

Il risultato è che i due partiti allineati al presidente Patrice Talon (l’Unione Progressista per il Rinnovamento e il Blocco Repubblicano) controlleranno tutti i 109 seggi del parlamento unicamerale, avendo preso rispettivamente il 41 e il 37 per cento dei voti. I Democratici, la principale forza dell’opposizione, hanno ottenuto il 16 per cento circa dei voti ma passeranno dai 20 seggi del parlamento uscente agli zero del prossimo. Un loro portavoce ha denunciato come distorsiva e penalizzante la legge elettorale, che favorirebbe i partiti governativi.

Le elezioni si sono tenute poche settimane dopo un tentativo di colpo di stato militare contro il presidente, sventato anche grazie all’intervento dell’ECOWAS, l’organizzazione che riunisce i paesi dell’Africa occidentale. Ad aprile, invece, ci saranno le elezioni presidenziali. Talon è in carica dal 2016 ed è accusato di aver represso in vari modi il dissenso e di avere ridotto le libertà civili. È al termine del secondo mandato e quindi non può ricandidarsi: il candidato dei partiti al governo è il suo ministro delle Finanze, Romuald Wadagni, che è dato come favorito anche perché quello dell’opposizione è stato escluso dalla corte costituzionale, che ha citato irregolarità formali.

