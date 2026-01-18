Stamattina gran parte dei quotidiani cartacei apre con l’annuncio di nuovi dazi statunitensi sui paesi europei che hanno inviato i propri soldati in Groenlandia, come misura di deterrenza per le mire espansionistiche di Donald Trump. Trovano spazio anche le proteste in Groenlandia proprio contro le minacce di Trump, la morte di Rocco Commisso, presidente e proprietario della Fiorentina, e vari casi di cronaca italiana fra cui l’omicidio avvenuto in una scuola a La Spezia. Sui quotidiani sportivi è molto presente la sconfitta della Juventus contro il Cagliari, nell’anticipo di Serie A di sabato sera.