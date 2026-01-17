Nell’Africa del sud decine di persone sono morte in queste settimane a causa di grosse alluvioni

Nelle ultime settimane nel sud dell’Africa le forti piogge hanno provocato pesanti alluvioni che hanno colpito soprattutto il Mozambico, il Sudafrica e lo Zimbabwe. Decine di persone sono morte, migliaia hanno dovuto essere evacuate, e i danni sono stati ingenti: centinaia di case sono state danneggiate o distrutte, così come scuole, strade e ponti.

Il World Food Programme ha detto che in Mozambico sono stati allagati 70mila ettari di campi coltivati, un’area grande più della metà del comune di Roma. In Sudafrica l’agenzia Reuters ha documentato come intere aree siano state totalmente sommerse dall’acqua: sono state colpite specialmente le province di Limpopo e Mpumalanga, nel nordest. Sempre in Sudafrica giovedì è stato chiuso il parco nazionale Kruger, uno dei più noti della regione, a causa delle esondazioni dei molti fiumi.