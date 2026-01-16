Wikipedia si farà pagare da alcune aziende di AI per permettere loro di accedere meglio ai suoi contenuti

Giovedì Wikimedia Foundation, la fondazione che gestisce Wikipedia, ha detto di aver stretto nuovi accordi con alcune aziende di intelligenza artificiale, tra cui Amazon, Meta, Perplexity, Microsoft e Mistral. Le aziende pagheranno per utilizzare Wikimedia Enterprise, un servizio che permette di accedere con più velocità e stabilità ai contenuti e alle informazioni di Wikipedia, per rispondere alle domande degli utenti. In passato la fondazione aveva già stretto accordi simili con Google e Internet Archive.

I contenuti di Wikipedia, che ha da poco compiuto 25 anni, sono liberamente accessibili anche per scopi commerciali, ma negli ultimi anni il traffico dei bot (programmi automatizzati) che raccolgono informazioni per l’AI è aumentato e ha messo sotto pressione i server della piattaforma, con un conseguente incremento dei costi. Lo scorso anno Wikimedia Foundation aveva già esortato gli sviluppatori di AI a pagare l’accesso a Wikimedia Enterprise. Il fondatore Jimmy Wales ha detto ad Associated Press di voler collaborare con le aziende di AI e non ostacolarle, a patto che paghino «la loro parte dei costi».

