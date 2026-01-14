Gli Stati Uniti hanno ordinato la parziale evacuazione di una base militare in Qatar, mentre Trump valuta eventuali azioni contro l’Iran

Gli Stati Uniti hanno ordinato l’evacuazione di parte del personale impiegato alla base militare di al Udeid, in Qatar, in via precauzionale. Vari funzionari statunitensi rimasti anonimi hanno detto che la decisione è legata alla situazione in Iran, dove il regime sta reprimendo con enorme violenza le proteste in corso nel paese, uccidendo migliaia di manifestanti. Anche il governo qatariota ha confermato che l’evacuazione è dovuta alle «tensioni regionali».

Negli ultimi giorni il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato un’«azione molto dura» contro il regime iraniano; ha sostenuto le proteste e ha scritto sul suo social Truth che «l’aiuto è in arrivo». Non è chiaro cosa intendesse, ma si sa che la sua amministrazione sta valutando diverse opzioni, compresa quella di un intervento militare in Iran. In risposta l’Iran ha minacciato di colpire basi statunitensi in Medio Oriente. Lo scorso giugno aveva attaccato la base di al Udeid, senza fare grossi danni, come ritorsione per i bombardamenti statunitensi sui propri siti nucleari.

