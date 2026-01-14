Ryanair ha detto che toglierà molti voli da e per l’aeroporto belga di Charleroi per l’introduzione di una tassa sui passeggeri

La compagnia aerea Ryanair ha detto che nel corso del 2026 ridurrà il numero di voli da e per l’aeroporto belga di Charleroi, cancellando circa 1,1 milioni di posti, in risposta all’introduzione di una tassa di tre euro per ogni passeggero decisa dall’amministrazione locale di Charleroi, che entrerà in vigore da aprile. Ryanair ha minacciato inoltre di cancellare voli per altri 1,1 milioni di posti nel 2027, se la tassa non verrà cancellata.

Ryanair è la principale compagnia aerea che serve il Belgio, e si è lamentata anche dell’aumento della tassa sui passeggeri stabilita dal governo nazionale, che nel gennaio del 2027 passerà da 2 a 10 euro a testa. Non è la prima volta che utilizza la cancellazione di posti o tratte come strumento di protesta contro l’aumento delle tasse sul trasporto aereo. Per esempio a ottobre aveva cancellato 24 collegamenti con 9 aeroporti tedeschi, sostenendo che le tasse fossero troppo alte.