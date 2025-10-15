Ryanair ha cancellato 24 collegamenti con 9 aeroporti tedeschi, sostenendo che le tasse siano troppo alte

Mercoledì la società aerea low cost Ryanair ha ridotto di circa 800mila posti l’offerta di voli per la stagione invernale verso diverse città della Germania, come ulteriore reazione all’aumento del 24 per cento delle tasse sull’aviazione entrato in vigore nel maggio dello scorso anno. La compagnia ha cancellato 24 collegamenti con 9 aeroporti, tra cui quello di Amburgo, e ha confermato che quelli con Dortmund, Dresda e Lipsia, già sospesi dall’aprile 2025, resteranno non operativi anche durante l’inverno. L’anno scorso, per gli stessi motivi, Ryanair aveva tagliato il 20 per cento dei suoi voli da e per l’aeroporto di Berlino-Brandeburgo.