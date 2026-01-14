Il gruppo pop sudcoreano BTS farà un nuovo tour mondiale, quattro anni dopo l’ultimo

I BTS, il gruppo di musica pop sudcoreana più famoso e seguito al mondo, hanno annunciato che faranno un nuovo tour mondiale tra il 2026 e il 2027, quattro anni dopo l’ultimo del 2021-2022. In questi anni i BTS hanno sospeso le attività perché i loro sette membri hanno svolto il servizio militare, obbligatorio in Corea del Sud per gli uomini dai 18 ai 28 anni in buone condizioni fisiche. Nel frattempo hanno anche pubblicato musica come solisti.

Pochi giorni fa il gruppo aveva annunciato l’uscita a marzo di un nuovo disco, e da allora era atteso anche l’annuncio del nuovo tour. Partirà ad aprile e finirà nel marzo del 2027, con oltre 70 date tra Asia, Americhe, Australia ed Europa: qui sono previsti concerti a Bruxelles, Londra, Monaco, Madrid e Parigi, ma al momento non in Italia.

Il gruppo, che si è formato nel 2013, è il principale esponente in patria e nel resto del mondo del “k-pop”, un genere di pop rivolto in particolare agli adolescenti e uno dei principali strumenti con cui la Corea del Sud esporta la sua cultura nel mondo.

– Leggi anche: I BTS stanno per tornare