Il gruppo sudcoreano BTS ha annunciato che pubblicherà un disco a marzo, dopo quattro anni di pausa per il servizio militare

I BTS, il gruppo di musica pop sudcoreana più famoso e seguito al mondo, ha annunciato attraverso la sua agenzia discografica che il 20 marzo pubblicherà un nuovo disco, dopo una pausa di 4 anni. In questo periodo i sette membri del gruppo hanno tutti svolto il servizio militare o civile, obbligatorio in Corea del Sud per tutti gli uomini dai 18 ai 28 anni in buone condizioni fisiche, con pochissime eccezioni.

L’uscita del disco dei BTS, secondo l’annuncio, sarà seguita da un nuovo tour mondiale. Il disco precedente, la raccolta Proof, era uscito a giugno del 2022. Il gruppo, che si è formato nel 2013, è il principale esponente in patria e nel resto del mondo del cosiddetto “k-pop”, un genere di pop rivolto in particolare agli adolescenti e uno dei principali strumenti con cui la Corea del Sud esporta la sua cultura nel mondo. Nel 2019 i BTS sono diventati il secondo gruppo della storia della musica, dopo i Beatles, ad avere tre dischi al numero uno della classifica Billboard 200 nello stesso anno.

