Il ciclista danese Jonas Vingegaard parteciperà al Giro d’Italia per la prima volta

Martedì il ciclista Jonas Vingegaard ha ufficializzato la sua partecipazione al prossimo Giro d’Italia, che si terrà dall’8 al 31 maggio. È una notizia attesa e anche abbastanza grossa per il ciclismo perché Vingegaard, che ha 29 anni e viene dalla Danimarca, non ha mai gareggiato prima d’ora al Giro d’Italia, la seconda corsa a tappe per importanza dopo il Tour de France.

Vingegaard ha vinto per due volte il Tour de France (nel 2022 e nel 2023), e nelle altre tre partecipazioni è arrivato secondo dietro allo sloveno Tadej Pogacar, il suo grande rivale. Ha vinto anche una Vuelta di Spagna, e proprio loro due sono considerati i migliori ciclisti al mondo nelle corse a tappe. Vingegaard è fenomenale in salita, molto forte anche a cronometro e gareggia per il Team Visma-Lease a Bike, uno dei più attrezzati nel ciclismo.

Come già fatto da Pogacar due anni fa, Vingegaard gareggerà sia al Giro che al Tour, che si tengono a distanza di meno di due mesi (il Tour sarà dal 4 al 26 luglio). Vincere entrambe le corse nello stesso anno è un’impresa davvero complicata: ci è riuscito Pogacar nel 2024, e prima di lui l’ultimo era stato Marco Pantani nel 1998. Nel 2026 Pogacar non parteciperà al Giro d’Italia, per il quale a questo punto Vingegaard sarà il principale favorito.

