Due ex dipendenti del cantante spagnolo Julio Iglesias l’hanno accusato di violenza sessuale

Martedì elDiario, un rispettato quotidiano online spagnolo, ha pubblicato un’inchiesta in cui due donne accusano il celebre cantante spagnolo Julio Iglesias di averle molestate e aggredite sessualmente nel periodo in cui lavoravano per lui. I fatti raccontati risalgono al 2021 e sarebbero avvenuti nelle ville che il cantante (che oggi ha 82 anni) possiede a Punta Cana, in Repubblica Dominicana, e a Lyford Cay, alle Bahamas. Le due donne hanno sostenuto che gli abusi sarebbero avvenuti con la connivenza di alcune collaboratrici di Iglesias e che siano stati compiuti anche contro altre donne che lavoravano per lui.

La prima donna, al tempo 22enne e collaboratrice domestica di Iglesias, ha raccontato che lui e una delle donne incaricate della gestione del personale l’avrebbero costretta per mesi ad avere rapporti non consensuali con loro più volte alla settimana. Ha detto di essersi più volte opposta, ma che in quelle occasioni Iglesias l’avrebbe picchiata. Due ex dipendenti sentiti dal quotidiano hanno detto che la donna aveva raccontato loro degli abusi. La seconda donna ha detto invece che Iglesias le avrebbe palpato il seno e in un’occasione l’avrebbe baciata senza il suo consenso. Più in generale, ha descritto un contesto basato su umiliazioni e insulti nei confronti della maggior parte delle donne che lavoravano per il cantante.

L’inchiesta è stata condotta in collaborazione con la rete televisiva statunitense in lingua spagnola Univision Noticias ed è durata tre anni, durante i quali i giornalisti coinvolti hanno intervistato 15 persone che avevano lavorato per Iglesias fra la fine degli anni Novanta e il 2023. Iglesias e una delle due donne che gestivano il personale non hanno risposto alle richieste di commento di elDiario, mentre quella accusata di aver costretto una delle dipendenti ad avere rapporti con lei e Iglesias ha detto che si tratta di «bugie».