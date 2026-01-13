In Ungheria si è deciso che si voterà il 12 aprile (e Viktor Orbán non è messo benissimo)

In Ungheria il presidente Tamás Sulyok ha annunciato che le elezioni parlamentari si terranno il prossimo 12 aprile. Per la prima volta dal 2010 il partito del primo ministro Viktor Orbán, Fidesz, è indietro nei sondaggi: da mesi è stato superato da Tisza, il partito di centrodestra del leader dell’opposizione Péter Magyar, suo ex alleato. Secondo l’aggregatore di sondaggi di Politico il partito di Magyar è dato al 49 per cento, quello di Orbán al 37.

Ufficialmente Fidesz non ha ancora annunciato il suo candidato e ha detto che lo farà il 20 febbraio. Nonostante Orbán abbia detto che intende ricandidarsi, lo scorso mese Bloomberg aveva riferito di come in realtà stesse valutando la possibilità di candidare un’altra persona e puntare a diventare presidente, dopo aver approvato delle leggi che hanno dato più poteri a questo incarico.

Orbán governa l’Ungheria dal 2010, con metodi sempre più autoritari: negli ultimi anni la sua popolarità è diminuita per via di una crescente crisi economica e di diversi scandali di corruzione che hanno colpito il suo partito.

