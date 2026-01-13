Apple ha fatto un accordo con Google per integrare il chatbot Gemini all’interno del suo assistente vocale Siri

Apple ha fatto un accordo pluriennale con Google per utilizzare i suoi modelli di intelligenza artificiale, come Gemini, e i suoi servizi di cloud all’interno dei propri prodotti. Grazie all’accordo Apple potrà utilizzare una versione di Gemini sviluppata appositamente per il suo assistente vocale Siri, di cui è previsto il rilascio di una versione aggiornata nei prossimi mesi. L’accordo non è stato reso pubblico, ma il giornalista statunitense di CNBC Jim Cramer ne ha dato la notizia dopo aver ottenuto una copia del comunicato preparato dalle due aziende.

Al momento Apple collabora già con una rivale di Google, OpenAI, per integrare il suo chatbot ChatGPT all’interno di Siri: non è chiaro come la nuova collaborazione con Google possa impattare quella precedente. Questi due accordi mostrano come Apple non sia riuscita a sviluppare un proprio sistema di intelligenza artificiale (o ci abbia rinunciato), dovendo quindi comprare questo prodotto da altre società tecnologiche.

