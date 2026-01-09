La Russia ha compiuto un nuovo grosso attacco su Kiev: 4 persone sono state uccise

Nella notte tra giovedì e venerdì la Russia ha compiuto un nuovo grande attacco su Kiev, la capitale dell’Ucraina: 4 persone sono state uccise, e altre 19 sono state ferite. L’attacco, iniziato alle 23:45 ora locale, è stato compiuto con missili balistici e droni. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha detto che tra i morti c’è un operatore medico che è stato ucciso mentre con altri colleghi stava soccorrendo alcune persone. Il sindaco ha anche detto che 14 dei 19 feriti sono stati ricoverati in ospedale.

Durante l’attacco sono state colpite le zone residenziali di diversi quartieri della città: alcuni edifici sono andati a fuoco. In alcune aree i bombardamenti hanno anche causato l’interruzione della fornitura di acqua corrente e di elettricità. Nella notte la Russia ha lanciato un attacco missilistico anche contro Leopoli, nell’Ucraina occidentale.