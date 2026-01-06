Liam Rosenior è il nuovo allenatore del Chelsea, dopo l’esonero dell’italiano Enzo Maresca

La squadra inglese di calcio del Chelsea ha scelto Liam Rosenior come nuovo allenatore, dopo che giovedì aveva esonerato l’italiano Enzo Maresca, che aveva portato la squadra a vincere a sorpresa il Mondiale per club la scorsa estate. Liam Rosenior è inglese, ha 41 anni e ha firmato un contratto fino al 2032: finora aveva allenato lo Strasburgo, una squadra del massimo campionato francese che ha lo stesso proprietario del Chelsea (la società BlueCo).

Rosenior, che ha avuto una lunga carriera da calciatore nel Regno Unito, era arrivato allo Strasburgo nel 2024 e stava facendo molto bene. Nel suo primo anno di gestione, la squadra si era qualificata per la prima volta in 19 anni a una coppa europea, la Conference League, che è la terza competizione per importanza in Europa. In precedenza Rosenior aveva allenato l’Hull City e il Derby County, due squadre inglesi.

