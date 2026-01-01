Enzo Maresca non è più l’allenatore del Chelsea

Enzo Maresca ha lasciato di comune accordo con il club il suo incarico di allenatore del Chelsea, la squadra inglese con cui soltanto a luglio aveva vinto il Mondiale per club e, pochi mesi prima, la Conference League. Negli ultimi mesi però la squadra aveva avuto risultati deludenti: non è riuscita a vincere nessuna delle ultime sette partite, tra Premier League e Champions. Anche i rapporti tra Maresca e la dirigenza del Chelsea si erano deteriorati.

In un breve comunicato, il Chelsea ha fatto sapere che «con obiettivi importanti ancora in gioco in quattro competizioni, inclusa la qualificazione alla Champions League, Enzo e il club ritengono che un cambiamento offra alla squadra le migliori possibilità di raddrizzare la stagione». Maresca era al Chelsea dall’estate del 2024; in precedenza era stato viceallenatore del Manchester City, sotto Pep Guardiola, e poi allenatore del Leicester City.