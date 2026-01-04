Sui giornali di oggi la notizia che ha di gran lunga maggiore rilievo è l’operazione con cui gli Stati Uniti hanno catturato e portato fuori dal paese il presidente venezuelano Nicolás Maduro, che occupa quasi tutto lo spazio sui quotidiani nazionali e molto anche sulla stampa locale. Seguono gli ultimi sviluppi delle indagini sull’incendio di Capodanno nel locale di Crans-Montana, con l’identificazione dei primi morti italiani.