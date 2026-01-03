Un attacco russo su Kharkiv ha ucciso due persone e ne ha ferite decine di altre

Venerdì pomeriggio un bombardamento russo su Kharkiv, nell’est dell’Ucraina, ha ucciso due persone e ferito decine di altre. Le autorità ucraine hanno detto che due missili russi hanno colpito un’area residenziale, danneggiando gravemente un edificio. Il governatore della regione di Kharkiv, Oleh Syniehubov, ha scritto su Telegram che le due persone morte sono una donna e un bambino di tre anni.

La Russia ha continuato a effettuare pesanti bombardamenti, che spesso prendono di mira infrastrutture energetiche e aree residenziali, nonostante da settimane siano in corso nuovi negoziati per cercare di interrompere la guerra in Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scritto che «la Russia è l’unica a non volere che questa guerra finisca, e ogni giorno fa di tutto per assicurare che continui».

