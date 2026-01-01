Gli Stati Uniti hanno attaccato altre cinque imbarcazioni al largo del Venezuela

Le forze armate degli Stati Uniti hanno fatto sapere mercoledì di aver compiuto altri cinque attacchi contro imbarcazioni al largo del Venezuela accusate di narcotraffico. Otto persone sono state uccise negli attacchi, mentre altre si sono buttate in mare e non è chiaro se siano sopravvissute. Il Southern Command, cioè il comando dell’esercito che si occupa di America Latina e Caraibi, ha pubblicato sui social media i video degli attacchi, avvenuti il 30 e 31 dicembre, in cui si vedono le imbarcazioni colpite.

Gli attacchi contro le barche venezuelane allo scopo dichiarato di contrastare il narcotraffico sono cominciati a settembre, e fanno parte di una campagna di pressione degli Stati Uniti contro il regime del presidente venezuelano Nicolás Maduro. Questa settimana gli Stati Uniti hanno detto inoltre di aver fatto un attacco con droni contro un porto in Venezuela.