Molti dei giornali nazionali in edicola oggi hanno in apertura analisi e approfondimenti della legge di bilancio, approvata martedì dalla Camera in via definitiva (molto a ridosso dell’ultimo giorno utile, come succede spesso negli ultimi anni). Si parla ancora della Russia che ha accusato l’Ucraina di aver compiuto un attacco con droni contro una residenza del presidente Vladimir Putin, su cui però ci sono parecchi dubbi. Per quanto riguarda le cose successe in Italia, la notizia che trova più spazio sulle prime pagine è la procura di Milano che ha aperto un’indagine nei confronti di Alfonso Signorini per estorsione e violenza sessuale: Signorini è al centro di un grosso caso mediatico provocato da Fabrizio Corona.