Le elezioni presidenziali in Guinea sono state vinte dal colonnello Mamady Doumbouya, che guidò il colpo di stato del 2021

Come ampiamente previsto, le elezioni presidenziali che si sono tenute il 28 dicembre in Guinea, nell’Africa occidentale, sono state vinte da Mamady Doumbouya, il colonnello che nel 2021 guidò il colpo di stato con cui fu deposto il presidente Alpha Condé, il primo democraticamente eletto nella storia del paese.

Doumbouya, che da allora è presidente ad interim, ha vinto le elezioni con oltre l’86 per cento dei voti, secondo i risultati preliminari: ma il voto è stato considerato una farsa, dato che non c’erano veri rivali. I principali politici di opposizione, tra cui Condé, sono infatti in esilio da quando la giunta militare ha preso il potere.

