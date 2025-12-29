Cinque medici sono indagati per la morte di due donne a Campobasso, dovuta a una sospetta intossicazione alimentare

Cinque medici sono indagati con le accuse di omicidio colposo e lesioni colpose per la morte di Antonella Di Ielsi (50 anni) e di sua figlia Sara Di Vita (15), avvenuta domenica all’ospedale Cardarelli di Campobasso, dove erano ricoverate in gravi condizioni dopo aver accusato sintomi riconducibili a un’intossicazione alimentare. La prima a essere ricoverata era stata Di Vita, affetta da un grave disturbo gastrointestinale. Le sue condizioni erano poi peggiorate con il passare delle ore; anche la madre aveva manifestato gli stessi sintomi. Il marito della donna e padre della ragazza è stato ricoverato con sintomi simili, ma non è in pericolo di vita. Nei prossimi giorni sarà fatta l’autopsia per chiarire le cause della morte.