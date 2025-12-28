Una donna di 50 anni e la figlia di 15 sono morte a Campobasso per una sospetta intossicazione alimentare

Una donna di 50 anni e la figlia di 15 sono morte all’ospedale Cardarelli di Campobasso dove erano ricoverate in gravi condizioni dopo aver accusato sintomi riconducibili a un’intossicazione alimentare. La prima a essere ricoverata era stata la 15enne, affetta da un grave disturbo gastrointestinale. Le sue condizioni sono peggiorate con il passare delle ore. Secondo le prime informazioni diffuse dall’Ansa, la madre aveva gli stessi sintomi. Nei prossimi giorni sarà fatta l’autopsia per chiarire le cause della morte. Anche il marito della donna e padre della ragazza è stato ricoverato con sintomi simili, ma non è in pericolo di vita.