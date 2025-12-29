Il pugile inglese Anthony Joshua è rimasto ferito in un incidente stradale in Nigeria, in cui sono morte due persone

Il pugile inglese Anthony Joshua è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto in Nigeria, in cui sono morte due persone. L’incidente si è verificato nello stato dell’Ogun, nella parte sudoccidentale del paese. Secondo le prime ricostruzioni dei media locali l’auto su cui viaggiava Joshua, la cui famiglia è originaria della Nigeria, si sarebbe scontrata con un camion. Non è chiaro se Joshua fosse alla guida dell’auto, e in generale i dettagli dell’incidente non sono ancora noti. Joshua ha 36 anni, è uno dei pugili più famosi al mondo e due settimane fa aveva vinto un seguitissimo incontro promozionale contro lo youtuber e pugile statunitense Jake Paul.