Dopo l’incontro di boxe perso contro Anthony Joshua, lo youtuber Jake Paul è in ospedale con la mandibola rotta

Sabato notte a Miami c’è stato l’incontro di pugilato tra Jake Paul, uno degli youtuber più noti e seguiti al mondo, e Anthony Joshua, pugile professionista e due volte campione mondiale dei pesi massimi. Ha vinto Joshua in sei round, dopo aver mandato Paul al tappeto diverse volte e rompendogli la mandibola in due punti. Dall’ospedale, Paul ha pubblicato sui social un’immagine della lastra in cui si vedono le fratture.

È dal 2020 che Paul si è dato al pugilato in maniera più o meno continua, combattendo perlopiù contro altri youtuber e lottatori di MMA. Nel 2024 fece un incontro con uno dei pugili più forti e noti di tutti i tempi, Mike Tyson, ormai quasi sessantenne, vincendolo. Ma era invece piuttosto scontato che avrebbe perso contro Joshua, un pugile più pesante di lui e notevolmente più esperto.

Non si sa cosa farà ora Paul, in questi anni si è costruito una carriera imprevedibile a metà tra l’intrattenimento e lo sport professionistico, che fino all’incontro con Joshua non era stata presa molto sul serio. Paul ha detto che dopo essere guarito dalle fratture vorrebbe riposarsi e poi combattere contro atleti della sua categoria di peso (tra Paul e Joshua c’erano oltre 10 chili di differenza).

