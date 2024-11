Mike Tyson ha perso contro lo youtuber Jake Paul

Nella notte tra venerdì e sabato c’è stato il match di boxe tra l’ex pugile Mike Tyson e lo youtuber Jake Paul. L’incontro era stato pubblicizzato tantissimo ed era molto atteso, ma a livello sportivo è stato tutt’altro che intenso e spettacolare. Alla fine ha vinto un po’ a sorpresa Jake Paul ai punti, per verdetto unanime dei giudici (si vince ai punti quando nessuno dei due pugili va KO e quindi si stabilisce quale dei due abbia colpito più volte e con più efficacia l’avversario).

Quasi tutti hanno descritto l’incontro come una farsa: i due avversari si sono colpiti poco e non sono stati all’altezza della grande attesa generata nei mesi precedenti all’incontro, confermando si trattasse più che altro di una ricca trovata di marketing, nonostante a livello statistico contasse come match ufficiale di pugilato. Anche gli spettatori presenti all’AT&T Stadium di Arlington, in Texas, sono sembrati piuttosto delusi: il Guardian ha scritto che «negli ultimi due round si sentivano fischi, come se il pubblico avesse finalmente accettato l’amara verità che questo non fosse mai stato un vero combattimento», e ha raccontato che alcuni sono usciti prima ancora di conoscere il prevedibile verdetto.

Gli highlights dell’incontro

Tyson ha 58 anni ed è considerato uno dei più forti pugili di tutti i tempi, ma non combatteva un match ufficiale da 19 anni: l’incontro di stanotte è stato doloroso da vedere per gli appassionati di boxe degli anni Ottanta e Novanta, perché di quel pugile aggressivo e dei suoi pugni micidiali (vinse i primi 19 incontri che combatté, tutti per KO) non c’è stata traccia nel match della scorsa notte. «Mike Tyson non ha avuto niente da dare in un evento triste», ha commentato il sito di notizie sulla boxe Bad Left Hook, definendo l’incontro «l’ultima farsa del pugilato». Contro Paul, Tyson ha perso appena il suo settimo match ufficiale su 57 combattuti in tutto.

Jake Paul ha 27 anni ed è seguitissimo sui social, dove col fratello Logan propone vari tipi di contenuti, spesso controversi e criticati. Nel 2020 ha combattuto il suo primo incontro da professionista e finora ha vinto 11 dei 12 match disputati, che non sono quasi mai stati contro pugili professionisti in attività: ha incontrato più che altro lottatori di MMA o altri youtuber.

I tre giudici hanno tutti assegnato la vittoria a Paul con questi punteggi: 80-72, 79-73 e 79-73. L’incontro è stato trasmesso praticamente in mondovisione dalla piattaforma di streaming Netflix, e anche lì le cose non sono andate benissimo: negli Stati Uniti per esempio migliaia di utenti hanno riportato problemi e interruzioni con lo streaming.