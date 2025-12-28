L’uomo sospettato di aver ferito a coltellate tre donne nella metropolitana di Parigi è stato portato in un ospedale psichiatrico

L’uomo sospettato di aver aggredito a coltellate tre donne nella metropolitana di Parigi è stato portato in un ospedale psichiatrico dove gli è stata revocata la custodia cautelare. Le aggressioni sono avvenute venerdì pomeriggio in tre diverse stazioni della linea 3: République, Arts et Métiers e Opéra. Le tre donne non sono in pericolo di vita.

L’uomo, un cittadino del Mali, era stato arrestato a Sarcelles, fuori Parigi. La procura di Parigi ha spiegato che l’arresto è stato revocato perché non compatibile con il suo stato di salute. La custodia cautelare può riprendere solo con l’autorizzazione dei sanitari.

L’uomo, ora indagato per tentato omicidio e aggressione aggravata, era già noto alle forze dell’ordine: nel 2024 era stato condannato per furto e violenza sessuale. Da allora era agli arresti domiciliari perché senza un documento di identità non poteva essere espulso.