Tre donne sono state accoltellate nella metropolitana di Parigi, il presunto aggressore è stato arrestato

Un uomo armato di coltello ha attaccato tre donne in tre diverse stazioni della linea 3 della metropolitana di Parigi: République, Arts et Métiers e Opéra. Il presunto aggressore è stato identificato e arrestato a Sarcelles, fuori Parigi; era già noto alla polizia.

Gli attacchi sono avvenuti tra le 16:15 e le 16:45. Le donne sono state soccorse dai vigili del fuoco e non sono in pericolo. L’uomo è poi scappato utilizzando la linea 8, ed è stato identificato attraverso i sistemi di videosorveglianza della metropolitana. Fonti di polizia sentite da Le Parisien escludono che si sia trattato di un attacco terroristico.